James Murdoch s'apprête à racheter le New York Magazine et le réseau de podcasts Vox Media

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* Lupa Systems, la société de Murdoch, va acquérir le New York Magazine, Vox.com et un réseau de podcasts pour plus de 300 millions de dollars

* La division podcast est valorisée plus haut que le magazine, et des talents clés comme Kara Swisher et Scott Galloway sont conservés

* Jim Bankoff, directeur général de Vox Media, rejoindra Lupa Systems, tandis que les autres marques de Vox formeront une société distincte

(Ajout de commentaires de dirigeants et d'informations supplémentaires sur l'activité de podcasts) par Dawn Chmielewski et Edmund Lee

James Murdoch a accepté d'acquérir le New York Magazine et le réseau de podcasts de Vox Media dans le cadre d'une transaction qui élargira considérablement son portefeuille et devrait renforcer son influence dans les domaines de l'information et du divertissement. “Cette acquisition reflète à la fois notre intérêt pour l’avant-garde culturelle et notre engagement profond en faveur d’un journalisme ambitieux”, a déclaré Murdoch, le fils cadet du magnat des médias Rupert Murdoch , dans un communiqué annonçant la transaction. Sa société Lupa Systems rachètera ces deux actifs à Vox Media.

Cette transaction, évaluée à plus de 300 millions de dollars, confère à Murdoch le contrôle d’un magazine légendaire, connu pour sa couverture de la culture, de la politique et de la mode, ainsi que d’une division de podcasts dont l’audience, au sein d’une tranche d’âge très convoitée par les annonceurs, rivalise avec celle des chaînes d’information du câble, selon plusieurs personnes ayant une connaissance directe de l’acquisition. Le site d’actualités politiques Vox.com est également inclus.

Murdoch et son épouse Kathryn Murdoch se sont fortement impliqués pour recruter des talents clés de Vox, notamment Kara Swisher et Scott Galloway, vedettes du podcast populaire Pivot ainsi que de plusieurs autres programmes du réseau de podcasts de la société.

“J'apprécie James et Kathryn”, a déclaré Swisher lors d'un entretien téléphonique. “Contrairement à de nombreux autres propriétaires de médias de nos jours, ils connaissent bien le métier et sont prêts à prendre des risques calculés.”

La division podcast de Vox a été valorisée bien plus haut que le New York Magazine dans le cadre de la transaction, ont indiqué deux de ces personnes, soulignant l’importance de s’assurer que les meilleures émissions soient conservées. Pivot, par exemple, a encore trois ans de contrat, qui se poursuivra sous la direction de Murdoch. Swisher a rencontré l’investisseur et son épouse Kathryn à plusieurs reprises avant la conclusion de l’accord.

“Dans une entreprise comme Vox, si ses talents n’apprécient pas quelque chose, cela ne se fera pas”, a déclaré Galloway lors d’une interview. Il a ajouté: “James est le seul Murdoch avec lequel cet accord aurait pu se faire.”

Il y a plusieurs années, James était engagé dans un conflit acharné avec son père au sujet de la ligne éditoriale et du contrôle futur de l’empire médiatique familial. Il a démissionné en 2020 du conseil d’administration de News Corp NWSA.O , la branche édition de l’empire médiatique familial, invoquant des “désaccords sur certains contenus éditoriaux”.

Les actifs de Vox dans le domaine des podcasts et de l'édition fonctionneront en tant que filiale de Lupa Systems, qui détient également Art Basel, organisateur d'événements annuels à Paris, Miami, Hong Kong et Doha, ainsi que Tribeca Enterprises, la société de médias et de divertissement cofondée par Robert De Niro et Jane Rosenthal.

Le directeur général de Vox Media, Jim Bankoff, rejoindra Lupa Systems et continuera à diriger les marques sous le label Vox Media, a-t-il déclaré dans une note adressée au personnel de l'entreprise, ajoutant que la transaction devrait être finalisée d'ici quatre à six semaines.

Les publications de New York Magazine comprennent The Cut, Vulture et Intelligencer, qui comptent actuellement une audience numérique de plusieurs dizaines de millions de personnes et plus de 400 000 abonnés payants. L'acquisition n'inclut pas les autres marques de Vox Media telles que Eater, Popsugar et The Verge. Ces marques, ainsi que SB Nation et The Dodo, formeront une société indépendante sous une nouvelle dénomination sociale.