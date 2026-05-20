James Hardie prévoit un recul de son chiffre d'affaires annuel, la demande immobilière étant freinée par les difficultés d'accès à la propriété

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* Les prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 sont inférieures aux attentes du marché

* L'environnement opérationnel reste incertain - Directeur financier

* Résultat net ajusté de l'exercice 2026 inférieur aux estimations

(Reformulation du paragraphe 1, réécriture de l'ensemble du texte)

Le fabricant de fibrociment James Hardie

JHX.AX a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux attentes du marché, indiquant que l'inflation et les pressions sur l'accessibilité au logement continuaient de freiner l'activité de construction résidentielle en Amérique du Nord, rendant la reprise du marché incertaine.

La société, qui figure parmi les principaux fabricants mondiaux de fibrociment, a tablé sur un chiffre d'affaires net compris entre 5,25 et 5,41 milliards de dollars pour l'exercice se terminant en mars 2027, un chiffre inférieur à l'estimation consensuelle de Visible Alpha (5,57 milliards de dollars), mais supérieur aux 4,84 milliards de dollars enregistrés en 2026.

Ces perspectives moroses soulignent la pression à laquelle sont confrontées les entreprises de matériaux de construction en raison de la hausse des taux hypothécaires, des prix de l'immobilier et de l'accessibilité financière réduite, qui pèsent sur les activités de construction neuve, de réparation et de rénovation.

La hausse des prix de l'énergie due au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran pèse également sur le budget des ménages, incitant les propriétaires à reporter leurs projets de rénovation coûteux.

"L'environnement opérationnel reste incertain. Nous ne tablons pas sur une reprise du marché", a déclaré le directeur financier Ryan Lada dans un communiqué.

M. Lada a ajouté que James Hardie s'appuiera sur la réduction des coûts, le renforcement des efforts de vente et la valorisation de son acquisition d'AZEK pour stimuler la croissance.

La société prévoit un résultat d'exploitation ajusté total compris entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars pour l'exercice 2027, contre 1,27 milliard en 2026 et une estimation consensuelle de Visible Alpha de 1,50 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires net du groupe pour l'exercice clos le 31 mars a bondi de 25 % pour atteindre 4,84 milliards de dollars, grâce notamment à la contribution de la société AZEK, spécialisée dans les terrasses et les revêtements extérieurs, récemment acquise, qui a permis à la division la plus rentable, Siding & Trim, d'enregistrer une hausse de 3 % de ses ventes.

Toutefois, ce chiffre est resté en deçà des attentes de Visible Alpha, qui s'élevaient à 4,85 milliards de dollars, en raison de la baisse des volumes de produits d'extérieur et d'intérieur, des difficultés liées aux conditions météorologiques et des pressions sur les prix.

Le segment Siding & Trim génère plus de la moitié du chiffre d'affaires total de James Hardie et comprend son activité historique de fibrociment en Amérique du Nord ainsi que les activités d'AZEK.

Le bénéfice net ajusté de la société basée à Dublin pour 2026 a chuté à 595,7 millions de dollars, contre 644,3 millions de dollars il y a un an, manquant de peu l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s'élevait à 597,7 millions de dollars.