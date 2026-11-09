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James Hardie Industries progresse après son intégration dans l'indice S&P MidCap, où il remplacera Roku
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 15:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Les actions de James Hardie Industries plc cotées aux États-Unis JHX.N ont progressé de 4,6 % avant l'ouverture, à 29,14 dollars, avant l'intégration de la société dans l'indice S&P MidCap 400 .IDX cette semaine

** JHX remplacera Roku ROKU.O dans l’IDX à compter du mercredi 11 novembre, ont annoncé vendredi en fin de journée les indices S&P Dow Jones

** Fox Corp FOXA.O a finalisé vendredi l’acquisition, pour un montant de 22 milliards de dollars , de la plateforme de streaming Roku

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a déclaré dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 79 millions d’actions JHX, ce qui implique près de 10 jours de demande d’achat

** La société irlandaise JHX compte environ 581,65 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 16 milliards de dollars

** Le fabricant de fibrociment a averti la semaine dernière que ses résultats du second semestre de l’exercice 2027 seraient en baisse, le marché immobilier américain difficile pesant sur la demande

** À la clôture d'hier, les actions cotées aux États-Unis affichaient une hausse de 34 % depuis le début de l'année, dont 13 % au cours du dernier mois

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