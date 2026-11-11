James Cropper pénalisé en Bourse malgré une solide performance semestrielle

La société spécialisée dans les matériaux de pointe ainsi que dans le papier et l'emballage a annoncé mercredi une nette amélioration de ses résultats semestriels, avec un bénéfice avant impôt porté à 5 millions de livres sterling, contre 2,7 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 18 %, à 61,2 millions de livres, tandis que le BAIIA a presque doublé, à 7,8 millions de livres.

James Cropper PLC a annoncé mercredi une nette amélioration de ses résultats semestriels, avec un bénéfice avant impôt porté à 5 millions de livres sterling, contre 2,7 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 18 %, à 61,2 millions de livres, tandis que le BAIIA a presque doublé, à 7,8 millions de livres.

Cette performance a été soutenue par la division Papier & Emballage, dont les revenus ont bondi de 29 %, à 42,2 millions de livres, grâce notamment à des effets saisonniers favorables et à une constitution ponctuelle de stocks.

Malgré ces résultats en hausse, le spécialiste britannique des matériaux de pointe, du papier et de l'emballage recule de 1,8 % à la Bourse de Londres.