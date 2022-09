Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jacquet Metals: résultat net presque triplé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe de 126 millions d'euros, contre 43 millions un an auparavant, et une marge d'EBITDA courant à 14,1% du chiffre d'affaires contre 8,6% au premier semestre 2021.



Le chiffre d'affaires du distributeur d'aciers spéciaux a progressé de 58% à 1,48 milliard d'euros et sa marge brute s'est améliorée de 0,9 point à 27,3%, dans un environnement favorable principalement marqué par la hausse des prix des matières premières.



Les volumes distribués sont également ressortis en hausse au premier semestre (+1,9% par rapport à ceux de la même période en 2021). 'La demande, bien orientée en début d'année, marque un fléchissement à partir du deuxième trimestre', précise toutefois le groupe.





