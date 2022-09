Jacquet Metals : premier semestre très solide, perspectives prudentes

(AOF) - Jacquet Metals a réalisé au premier semestre 2022 un résultat net de 126 millions d'euros, en hausse de 193%. Le distributeur de métaux a bénéficié d’un environnement favorable principalement marqué par la hausse des prix des matières premières. L'Ebitda a grimpé de 158% à 209 millions, faisant ressortir une marge sur Ebitda de 14,1% contre 8,6% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 58 % à 1,48 milliard.

Les volumes distribués sont en hausse au premier semestre (+1,9 % par rapport à ceux du 1er semestre 2021). La demande, bien orientée en début d'année, marque un fléchissement à partir du deuxième trimestre, avertit la société.

De même précise cette dernière, après 18 mois de hausse, les prix des matières premières ont commencé à baisser, entraînant une baisse des prix d'achats, tendance qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

Toutefois cette baisse devrait être pondérée par la hausse des coûts de production de l'acier fortement impactés par les coûts de l'énergie.

La valorisation des stocks au 30 juin 2022 intègre cette évolution avec l'enregistrement d'une dépréciation représentant 19,8 % de la valeur brute des stocks contre 17,1 % au 31 décembre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.