Jacquet Metals : marge d'EBITDA courant résiliente en 2020

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie un résultat net part du groupe de 11 millions d'euros au titre de 2020, contre 25 millions en 2019, et un EBITDA courant à 62 millions, soit une marge en hausse de 0,1 point à 4,6% pour un chiffre d'affaires en baisse de 15,5% à 1,36 milliard d'euros. Avec 140 millions d'euros de cash-flow d'exploitation générés en 2020 le distributeur d'aciers a consolidé sa structure financière avec un ratio d'endettement net sur capitaux propres de 28% fin 2020 contre 46% fin 2019. En 2021, le groupe 's'attachera à améliorer son efficacité opérationnelle, notamment celle de sa division IMS group en Allemagne, à poursuivre sa politique d'investissement et à rechercher des opportunités de croissance'.

Valeurs associées JACQUET METALS Euronext Paris +5.06%