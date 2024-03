Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Jacquet Metals: le résultat net pdg a fondu en 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie un chiffre d'affairesde 2,23 milliards d'euros en 2023, en repli de 16,9% par rapport à 2022.



L'EBITDAcourant s'élève à 134 millions d'euros (contre 312 ME en 2022), représentant 6% du CA (contre 11,6 % du CA en 2022).



LeRésultat Net Part du Grouperessort quant à lui à 51 millions d'euros contre 180 millions d'euros en 2022.



Dans ce contexte, Jacquet Metals fait part d'un Besoin en Fonds de Roulement opérationnel de 657 millions d'euros (28 % du chiffre d'affaires) contre746 millions d'euros fin 2022 (28 % du chiffre d'affaires) avec des stocks en baisse de 103 millions d'euros (677millions d'euros fin 2023 par rapport à 780 millions d'euros fin 2022).





Valeurs associées JACQUET METALS Euronext Paris -0.66%