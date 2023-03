Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jacquet Metals: hausse de 36% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie un chiffre d'affairesde 2,68 milliards d'euros, en hausse de 36% par rapport à 2021.



L'EBITDAcourant s'élève à 312 millions d'euros, représentant 11,6 % du chiffre d'affaires, contre 10,2 % en 2021.



LeRésultat Net Part du Groupeest quant à lui de 180 millions d'euros contre 121 millions d'euros en 2021.



Dans ce contexte, leBesoin en Fonds de Roulementopérationnel a augmenté, représentant 28 % du chiffre d'affaires fin 2022 contre 26 % un an plus tôt.



'Le développement du Groupe sur ses principaux marchés s'est poursuivi, avec une politique d'investissementsoutenue (30 millions d'euros en 2022) et l'acquisition par la division JACQUET de la société canadienne Fidelity PAC Metals (33 millions d'euros de chiffre d'affaires)', indique le groupe qui annonce que fort de sa solidité financière, il compte poursuivre dans un environnement à la visibilité réduite, sa politique d'investissement et de développement.







Valeurs associées JACQUET METALS Euronext Paris +4.04%