Jacquet Metals: délaissé après ses résultats à neuf mois

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals lâche 4% après la publication par le distributeur d'aciers spéciaux d'un résultat net part du groupe de 49 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2023, contre 160 millions à fin septembre 2022.



Sa marge d'EBITDA courant s'est trouvée pratiquement divisée par deux à 6,7% du chiffre d'affaires (contre 12,7% un an auparavant) pour des ventes à 1,76 milliard d'euros, inférieures de 16,7% à celles enregistrées sur la même période de l'année dernière.



'En 2023 les conditions de marché sont principalement caractérisées par une demande faible et l'érosion des prix, corrélativement au ralentissement de l'activité industrielle sur tous les marchés du groupe notamment l'Allemagne', explique-t-il.





Valeurs associées JACQUET METALS Euronext Paris -3.16%