Jacquet Metals: acquisition de filiales de Swiss Steel

(CercleFinance.com) - Le distributeur de métaux spéciaux Jacquet Metals annonce avoir signé un accord définitif pour l'acquisition de plusieurs sociétés de distribution auprès de Swiss Steel Group, un leader mondial de la production d'aciers longs spéciaux.



Le périmètre de la transaction comprend des sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie, qui ont généré en 2022 un chiffre d'affaires de 158 millions d'euros et un EBITDA de 12 millions avec 267 employés.



La réalisation de la transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles incluant l'approbation de l'opération par les autorités compétentes de la concurrence. La réalisation de l'opération est prévue au deuxième trimestre 2023.





