Jacquet Metals: achats de sociétés en Europe centrale & est

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals annonce l'acquisition de plusieurs sociétés de distribution auprès de Swiss Steel Group, spécialiste mondial de la production d'aciers longs spéciaux.



Après avoir reçu le feu vert de la Commission européenne, Jacquet Metals a réalisé l'acquisition de sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie.



Celles-ci ont généré en 2022 un chiffre d'affaires de 158 millions d'euros et un EBITDA de 12 millions d'euros avec 267 employés, en commercialisant principalement des aciers non produits par Swiss Steel Group.



'Cette acquisition renforcera le positionnement en Europe centrale et de l'Est de la division IMS group spécialisée dans la distribution d'aciers mécaniques', assure Jacquet Metals.







Valeurs associées JACQUET METALS Euronext Paris +1.08%