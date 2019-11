Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jacquet Metal Service : 20 ME de résultat net pdg au 30/09 Cercle Finance • 13/11/2019 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1 259 millions d'euros au 30 septembre 2019 (-6,5 % dont -12,1 % au 3ème trimestre) et l'EBITDA courant à 63 millions d'euros (dont 15 millions d'euros au 3ème trimestre). La marge brute s'élève à 288 millions d'euros et représente 22,8 % du chiffre d'affaires (22,2 % au 3ème trimestre), contre 327 millions d'euros (24,3 % du chiffre d'affaires) au 30 septembre 2018. Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 39 millions d'euros soit 3,1 % du chiffre d'affaires, contre 74 millions d'euros au 30 septembre 2018 (5,5 % du chiffre d'affaires). Le résultat net part du Groupe ressort à 20 millions d'euros (1,6 % du chiffre d'affaires) contre 52 millions d'euros au 30 septembre 2018 (3,9 % du chiffre d'affaires).

Valeurs associées JACQUET METAL SCE Euronext Paris -7.85%