Jacquet Metal : résultat net part du Groupe de -19 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1 039 millions d'euros au 30 septembre 2020, inférieur de -17,5 % au chiffre d'affaires du 30 septembre 2019. L'EBITDA courant s'établit à 32 millions d'euros (3,1 % du chiffre d'affaires) contre 63 millions d'euros (5 % du chiffre d'affaires) au 30 septembre 2019. Le résultat opérationnel s'élève à -7,2 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à -19 millions d'euros.

Valeurs associées JACQUET METALS Euronext Paris -1.22%