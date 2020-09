Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jacquet Metal : perte nette au 1er semestre Cercle Finance • 10/09/2020 à 08:05









(CercleFinance.com) - Jacquet Metal publie un résultat net part du groupe de -15 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre +18 millions un an auparavant, et un EBITDA courant de 19 millions, soit une marge de 2,6% du chiffre d'affaires contre 5,3% au premier semestre 2019. Les ventes du distributeur d'aciers spéciaux se sont contractées de 17,9% à 726 millions d'euros, le semestre ayant été marqué par l'épidémie de Covid-19 qui a perturbé, à des degrés divers, l'activité de toutes les divisions du groupe. Dans un environnement macroéconomique et sanitaire toujours incertain, les conditions de marché actuelles restent difficiles, caractérisées par une demande faible, et Jacquet Metal n'anticipe pas d'amélioration significative dans les semaines et mois à venir.

Valeurs associées JACQUET METAL SCE Euronext Paris 0.00%