Jacquet Metal : -10% vers 14,25E, support MT vers 13,6E

(CercleFinance.com) - Jacquet Metal plonge de -10% vers 14,25E après publication d'un RNPG de 20MnsE contre 52MnsE au 30 septembre et le chiffre d'affaires chute de plus de 10%, de 417 vers 375MnsE. Le titre efface la totalité de ses gains depuis le 21/10 (14,7E) et se retrouvait même au plus bas depuis le 19/12/2018 en intraday: ultime support moyen terme vers 13,6E, le plancher majeur du 10/12/2018.

Valeurs associées JACQUET METAL SCE Euronext Paris -8.09%