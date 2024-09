Jacques Bogart,Trigano,Veolia...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Affluent Medical

Affluent Medical affichait une trésorerie de 914 000 euros au 30 juin 2024. La medtech spécialiste du traitement des maladies cardiaques structurelles annonce que le paiement initial en numéraire de 15 millions d'euros reçu en juillet grâce à plusieurs accords avec Edwards Lifesciences, "leader mondial de la Medtech en cardiologie", relatifs à ses produits étend sa visibilité financière de plus d'un an, soit jusqu'en 2025.Affluent Medical a creusé sa perte nette au premier semestre à 9,36 millions d'euros contre 7,98 millions il y a un an.

Aquila

Le réseau d'interventions sur alarme présentera ses résultats du premier semestre.

Ateme

Ateme, spécialiste de la diffusion vidéo, a dévoilé des résultats dégradés au premier semestre avec une perte nette de 8,3 millions d'euros contre une perte de 3,3 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe a dégagé une perte d'Ebitda de 4,3 millions d'euros comparé à un Ebitda stable. Le chiffre d'affaires consolidé, de l'ordre de 40,8 millions d'euros, accuse une baisse de 17%. Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible s'établissait à 3,8 millions d'euros, contre 5,6 millions fin 2023.

Bogart

Au premier semestre 2024, Bogart publie un chiffre d'affaires de 134 millions d'euros, en repli de 2,6% par rapport à la même période l'an dernier, dans un environnement économique global moins porteur. II tient compte de la baisse mécanique de chiffre d'affaires de l'Espagne à la suite du changement de modèle de la filiale et de certains effets périmètres (intégration de nouveaux magasins en Allemagne et optimisation sur 3 magasins à Dubaï). A périmètre et changes constants, il ressort quasi-stable (-0,3%)

Bonduelle

Le groupe agroalimentaire communiquera ses résultats annuels.

DLSI

Le spécialiste du recrutement publiera ses résultats du premier semestre.

DMS

Le spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances, destinée principalement à la radiologie et à l'ostéodensitométrie livrera ses résultats du premier semestre.

Equasens

Le groupe spécialiste des solutions logicielles en santé détaillera ses résultats du premier semestre.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce pour le premier semestre un résultat opérationnel de 63,32 millions d'euros contre une perte de 13,50 millions en 2023. Le chiffre d'affaires semestriel atteint 82,5 millions d'euros (contre 1,35 million en 2023) grâce aux nouveaux accords de partenariat conclus par la société. Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible et les actifs financiers s'élevaient à 80,7 millions d'euros, assurant une visibilité financière jusqu'en 2027, et lui permettant de financer "ses coûts de développement clinique et les travaux de recherche sur les produits les plus précoces".

Veolia

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets et Veolia ont démarré une unité de production de biométhane sur le Pôle de valorisation des déchets de Granges (Saône-et-Loire), exploité par la société Valest, filiale de Veolia. Grâce à la technologie Wagabox, développée par Waga Energy, le gaz émis spontanément par les déchets stockés sur le site est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile.