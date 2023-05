Jacques Bogart publie un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 17,2%

(AOF) - Jacques Bogart publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en hausse de 17,2%, à 64,8 millions d’euros contre 55,3 millions d'euros à la même période l'an dernier. Sur ce nouvel exercice 2023, le parfumeur anticipe une nouvelle progression de l'activité marques, dont le potentiel de développement reste élevé. Il précise que les nouveaux lancements de parfums et cosmétiques seront essentiellement positionnés au second semestre de cette année. Il entend retrouver sur l'exercice 2023 une meilleure efficience opérationnelle avec un fort redressement de sa rentabilité.

Le plan actif de déploiement des nouveaux produits sur les marques, couplé au bénéfice de l'élargissement de la visibilité du réseau April à de nouveaux territoires (Slovaquie, Emirats Arabes Unies…) contribueront à soutenir les deux activités du Groupe.

Les nouveaux lancements sont prévus au second semestre avec un nouveau parfum Silver Scent, un lancement masculin sur la marque Parfums Ted Lapidus et un nouveau duo masculin/féminim pour Carven (Carven c'est Paris La Nuit).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.