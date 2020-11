JACQUES BOGART : la chute de l'activité a nettement ralenti, mais le reconfinement inquiète

(AOF) - Le groupe Jacques Bogart gagne plus de 5% à 8,24 euros sur la place parisienne, dans la foulée de la publication de son chiffres d'affaires au troisième trimestre 2020. Le spécialiste des produits de soin personnel a affiché une activité en repli de 10,9% sur un an à 60,5 millions d'euros, mais en amélioration séquentielle par rapport au 1er semestre 2020 (-31,8% au premier semestre 2020), dans un environnement toujours frappé par la crise sanitaire du Covid-19. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires ressort ainsi à 155,4 millions d'euros, contre 207,1 millions sur la même période de 2019.

L'activité Marques Parfums/Cosmétiques affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 10,3 millions (-6,4%). L'activité Boutiques en propre a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 50,2 millions (-11,8%).

L'extension des mesures de confinement et les restrictions de circulation ont conduit le groupe à fermer temporairement 60% de ses boutiques en propre en France, Belgique et Israël. L'activité e-commerce est renforcée avec la mise en place de nouvelles fonctions comme le Click&Collect et des investissements ciblés.

Jacque Bogart rappelle que le second semestre est structurellement plus profitable et qu'une fermeture administrative au-delà du 1er décembre aurait un impact significatif sur le résultat de l'exercice.

