Jackson Hole : Powell garde le cap souligne Pictet Wealth Management

(Crédits photo : Federal Reserve)

(AOF) - Le président de la Fed Jerome Powell donne un speech conforme aux attentes. En particulier l'horizon du 'taper' reste pour la fin d'année, comme déjà dit dans les minutes du FOMC, tandis qu'il sépare comme attendu le taper de la première hausse des taux, qui pour lui répond à un test économique plus exigeant, a commenté Thomas Costerg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management.

Un autre message du speech selon la société de gestion est la confirmation du changement de stratégie de l'an dernier en faveur d'un " ciblage de l'inflation en moyenne " (un cran plus 'dovish').

La vue d'ensemble demeure inchangée observe Thomas Costerg : c'est une Fed qui est très accommodante malgré la nuance du 'taper' à court terme. Powell reste davantage plus inquiet des forces désinflationnistes qu'inflationnistes. Il ne croit pas à un nouveau régime d'inflation post Covid. C'est aussi une Fed qui est beaucoup plus sensible au cycle économique et financier américain, et donc beaucoup plus frileuse de prendre un risque d'erreur monétaire.

L'économiste souligne que la Fed a une interprétation étendue de son mandat de plein emploi, avec de plus en plus de considérations sociales, comme le rappelle encore une fois Powell dans le speech.

Bref ajoute-t-il, c'est une Fed qui s'ajoute à elle-même des contraintes pour resserrer les taux, entre les nouveaux impératifs sociaux (bientôt climatiques) et les niveaux de dette élevée, et évidemment les contraintes politiques sous-jacentes.

C'est donc bien un régime dovish dans lequel nous sommes, avec le 'taper' une simple nuance, surtout que le bilan de la Fed restera grand pour de nombreuses années (QT est improbable), précise Thomas Costerg.

A court terme, le scénario de Pictet Wealth Management demeure une décision de réduction du QE mensuel au mois de novembre 2021, avec une première baisse des achats de 15 milliards. Le gérant voit la première hausse de taux en été 2023, suivie de hausses plutôt symboliques puisque le taux Fed funds, d'après lui, devrait rester durablement sous le niveau d'inflation.