Jackson Hole : le discours de Jerome Powell est particulièrement attendu (Allianz GI)

(AOF) - Le discours du président de la Reserve fédérale américaine à la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole le 27 août est particulièrement attendu cette année. « De fait, ce symposium sera l'occasion pour Jerome Powell de simplifier et clarifier une communication devenue de plus en plus cryptique sur le début de la réduction des achats d'actifs de la Fed (le 'we are thinking about thinking about' de juin) », explique Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors.

Les minutes de la réunion de juillet ont montré que le débat sur le moment et la manière de réduire les 120 milliards de dollars d'achats mensuels avait bien commencé, et qu'une majorité du conseil souhaitait démarrer le " tapering " cette année. Les éléments justifiant le ralentissement d'une politique monétaire agressive calibrée pour soutenir la demande sont là, d'autant que les anticipations d'inflation ont fortement décru ces derniers mois, constate Franck Dixmier.

L'annonce du " tapering " ne pourra toutefois qu'être conditionnelle, souligne l'expert. En effet, le contexte a changé depuis le début de l'été avec le retour au premier plan de la crise sanitaire suite à la résurgence de l'épidémie dans le pays - comme le démontre l'annulation des sessions en présentiels du symposium.

Ces incertitudes pèsent sur la conjoncture, avec des éléments concrets tels que la fermeture des ports en Chine ou l'explosion du coût du fret mondial, et une baisse de la confiance des ménages américains.

Jerome Powell devrait également présenter ses conditions à la lueur de ses prévisions économiques, alors que la croissance américaine décélère.

" A Jackson Hole, Jerome Powell devrait donc être clair, mais prudent quant au délai du début du 'tapering' ", résume Franck Dixmier, "pour les investisseurs, la communication autour du 'tapering' est l'une des décisions les plus attendues de l'histoire des banques centrales, et un délai de quelques mois ne devrait pas les inquiéter ".