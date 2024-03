Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Jabil: baisse de 11% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Jabil publie au titre de son deuxième trimestre comptable (clos fin février) un BPA ajusté en baisse de 11% à 1,68 dollar et un profit d'exploitation non-GAAP en recul de 14% à 338 millions, pour des revenus en repli de près de 17% à 6,77 milliards de dollars.



'En dépit des vents contraires sur les revenus cette année, qui devraient être de court terme', son CEO Kenny Wilson se dit satisfait de la résilience de son modèle et attend une marge opérationnelle non GAAP et un free cash-flow annuels forts.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le fabricant de circuits électroniques prévoit un BPA ajusté de 8,40 dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle non GAAP de 5,6% pour des revenus attendus à 28,5 milliards de dollars.





Valeurs associées JABIL AMEX 0.00% JABIL NYSE -12.39%