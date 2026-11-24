Les métaux de base devraient connaître une baisse plus marquée jusqu'en 2027, la réduction des stocks de cuivre aux États-Unis faisant disparaître la prime de prix liée aux droits de douane, tandis que l'or devrait se remettre de la chute enregistrée cette année, a déclaré mardi JP Morgan.
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La banque prévoit que les cours du cuivre chuteront vers les 11.000 dollars la tonne métrique en 2027, malgré une offre minière limitée, car le ralentissement de la demande américaine de stocks assouplit les équilibres mondiaux en dehors des États-Unis.
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L'aluminium devrait chuter vers les 2.500 dollars la tonne d'ici fin 2027, à mesure que l'excédent alimenté par l'Indonésie s'amplifie, tandis que le nickel devrait s'échanger dans une fourchette comprise entre 15.500 et 16.500 dollars la tonne, dans un contexte de stocks abondants et de reprise de l'offre.
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Le zinc devrait surperformer ses homologues: la rareté de l’offre de concentrés et le faible niveau des stocks contribueront à maintenir les prix autour de 3.400 dollars la tonne en moyenne en 2027, avant qu’une reprise plus marquée de l’offre minière en 2028 ne pèse sur le marché.
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Concernant les métaux précieux, JP Morgan prévoit que l’or remontera à 4.500 dollars l’once d’ici le quatrième trimestre 2027, la baisse des cours du pétrole et la suspension du cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale soutenant la demande d’investissement.
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La banque prévoit également un rebond de l’argent vers le milieu de la fourchette des 50 dollars l’once, tandis que le platine pourrait remonter vers 1.800 dollars l’once au second semestre 2027 si une demande plus forte des investisseurs plonge le marché dans une situation de déficit.
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Le palladium, en revanche, devrait rester sous la pression d’une offre excédentaire, avec des prix stabilisés entre 1.000 et 1.200 dollars l’once jusqu’en 2027.
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JPMorgan a ajouté que la volatilité du marché de l’or devrait progressivement s’atténuer, même si des fluctuations de prix importantes pourraient persister à court terme en raison de l’incertitude quant au positionnement des investisseurs et d’un contexte macroéconomique encore fragile.
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