J.P. Morgan Private Bank optimiste pour les actions en 2024

(AOF) - "Bien que l'inflation mondiale n'ait pas baissé aussi rapidement que ne l’anticipaient les prévisionnistes, l'économie mondiale apparaît remarquablement solide, défiant la pression des taux d'intérêt plus élevés", déclare Grace Peters, responsable mondiale de la stratégie d'investissement chez J.P. Morgan Private Bank, présentant ses perspectives pour le second semestre 2024. Pour elle "des facteurs favorables pourraient soutenir les marchés en 2024 et la reprise des actions mondiales pourrait s'étendre au-delà des États-Unis et des méga-capitalisations boursières".

"L'assouplissement des politiques monétaires soutiendra les actifs risqués à l'échelle mondiale" et " comme dans les années 1990, les taux directeurs devraient rester supérieurs à l'inflation", prévoit Jacob Manoukian, responsable de la stratégie d'investissement aux Etats-Unis chez J.P. Morgan Private Bank.

"Nous identifions deux sources principales d'incertitudes : le risque géopolitique et les élections présidentielles américaines" modère Thomas Kennedy, responsable de la stratégie d'investissements chez J.P. Morgan Private Bank. "Certains segments de marché pourraient être plus sensibles aux résultats des élections, notamment les actions small et mid-cap, le dollar américain et les sociétés du secteur des énergies renouvelables".

Les investisseurs réaliseront de plus en plus que les grandes entreprises européennes ont une clientèle véritablement mondiale, selon Erik Wytenus, responsable de la stratégie d'investissement pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez J.P. Morgan Private Bank. " Nous pensons donc que l'économie européenne restera résistante au cours de l'année à venir. "