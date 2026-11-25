J.P. Morgan prévoit une croissance limitée de la production automobile et une hausse de l'inflation des coûts en 2027

** J.P. Morgan prévoit une croissance limitée de la production automobile et une inflation des coûts plus marquée pour l'ensemble du secteur automobile en 2027, avec un pouvoir de fixation des prix plus fort en Amérique du Nord qu'en Europe et en Chine

** Les constructeurs chinois devraient stabiliser leur part de marché en Europe à un pourcentage à deux chiffres, dans un contexte de croissance continue de la pénétration des véhicules électriques à batterie (BEV) en Europe et en Chine, indique-t-il dans une note

** Il prévoit également de nouvelles avancées en matière de conduite autonome et de robotaxis à l'échelle mondiale, ainsi que la poursuite du développement de robots humanoïdes destinés à être déployés tout au long de la chaîne d'approvisionnement

** Il privilégie les valeurs des secteurs des poids lourds, des pneumatiques, ainsi que des technologies et des voitures de luxe, anticipant une surperformance continue pour Ferrari RACE.MI , Porsche PSHG_p.DE , Michelin MICP.PA , Continental CONG.DE , Daimler Truck DTGGe.DE et Volvo AB VOLVb.ST , grâce à des portefeuilles de produits solides, des parts de marché importantes et un fort pouvoir de fixation des prix

** Il indique que certains équipementiers, notamment Volkswagen VOWG.DE et Stellantis STLAM.MI , pourraient montrer des signes d'amélioration progressive, tandis que BMW BMWG.DE , Mercedes MBGn.DE et Renault continueront d'offrir des opportunités d'investissement attractives en matière de dividendes

** Il abaisse les notations de Renault, Stabilus, Volvo Car, Aumovio et Goodyear, et relève celle de Schaeffler

** Stabilus recule de 3,5% en début de séance, tandis que Schaeffler progresse de 2,3%

ENTREPRISE NOTATION ANCIENNE NOTATION OBJECTIF DE COURS ANCIEN OBJECTIF DE COURS Mercedes-Benz Group AG MBGn.DE Surpondération N/A 50,0 € 70,0 € Renault SA RENA.PA Neutre Surpondération 35,0 € 45,0 € Volvo Car AB VOLCARb.ST Sous-pondération Neutre 10,0 SEK N/A Stabilus SE STM1.DE Neutre Surpondération 13,0 € 30,0 € Schaeffler AG SHA0n.DE Surpondération Neutre 6,5 € 8,5 € Aumovio SE AMV0n.DE Neutre Surpondération 40,0 € 62,0 € Goodyear Tire & Rubber Co GT.O Neutre Surpondération 4,0 $ 9,0 $

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