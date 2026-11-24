J.P. Morgan prévoit que l' .SPX e S&P 500 clôturera l'année 2027 à 8 200 points, ce qui représenterait une hausse d'environ 14 % par rapport au niveau actuel de l'indice de référence.
La banque s'attend à « une croissance des bénéfices supérieure à la tendance… liée au supercycle de l'IA », selon une note publiée mardi par Dubravko Lakos-Bujas, responsable de la stratégie des marchés mondiaux chez J.P. Morgan, et d'autres stratèges.
« Selon nous, le récent ralentissement de la dynamique et le réajustement plus général des positions ont amélioré le rapport risque/rendement à court terme des actions », ont-ils écrit. « Le cycle sous-jacent de l’IA reste globalement intact, la demande en puissance de calcul et les progrès rapides et continus soutenant une nouvelle année d’activité d’investissement soutenue. »(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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