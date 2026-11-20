J.P. Morgan lance la couverture de BOK Financial avec une note « neutre »

** J.P. Morgan lance la couverture de BOK Financial BOKF.O , société basée dans l'Oklahoma, avec une note « neutre » et un objectif de cours de 145 dollars

** Selon J.P. Morgan, la valorisation actuelle du titre n'offre pas de point d'entrée attractif

** Les actions de BOKF se négocient avec une prime de 10 % par rapport à l’univers de couverture de J.P. Morgan

** JPM prévoit pour BOKF un rendement des capitaux propres tangibles de l'ordre de 12 % jusqu'en 2028, alors que la médiane de son univers de couverture se situe autour de 14 %

** L'objectif de cours implique un potentiel de hausse de 14, 6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Sur 11 courtiers, un recommande « d'acheter fortement » le titre, neuf de « conserver » et un de « vendre »; leur objectif de cours médian s'établit à 145 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le titre affiche une hausse de 6,8 % depuis le début de l'année