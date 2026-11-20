** J.P. Morgan lance la couverture de BOK Financial BOKF.O , société basée dans l'Oklahoma, avec une note « neutre » et un objectif de cours de 145 dollars
** Selon J.P. Morgan, la valorisation actuelle du titre n'offre pas de point d'entrée attractif
** Les actions de BOKF se négocient avec une prime de 10 % par rapport à l’univers de couverture de J.P. Morgan
** JPM prévoit pour BOKF un rendement des capitaux propres tangibles de l'ordre de 12 % jusqu'en 2028, alors que la médiane de son univers de couverture se situe autour de 14 %
** L'objectif de cours implique un potentiel de hausse de 14, 6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** Sur 11 courtiers, un recommande « d'acheter fortement » le titre, neuf de « conserver » et un de « vendre »; leur objectif de cours médian s'établit à 145 dollars, selon les données compilées par LSEG
** Le titre affiche une hausse de 6,8 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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