J.P. Morgan Asset Management renforce son équipe investissement responsable

(AOF) - Dans le cadre des engagements pris en faveur de l'investissement responsable, J.P. Morgan Asset Management renforce son équipe mondiale dédiée à l'investissement durable et annonce quatre nouvelles nominations. Carlos Varela est nommé stratégiste mondial pour l'investissement responsable. Avec 22 ans d'expérience chez J.P. Morgan Asset Management, Carlos Varela était jusqu'à présent responsable des ventes institutionnelles pour l'Amérique latine, basé à New York.

Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera une équipe chargée de développer la gamme de produits développement durable de J.P. Morgan Asset Management. L'équipe travaillera également au plus près des clients pour créer des solutions d'investissement sur mesure. Carlos Varela sera basé à Madrid sous la direction de Jennifer Wu, Directrice mondiale de l'investissement responsable chez J.P. Morgan Asset Management.

Juan Lois est nommé stratégiste investissement responsable pour le continent américain. Avant de rejoindre J.P. Morgan Asset Management, M. Lois exerçait chez Wespath Benefits and Investments, où il a dirigé les activités d'investissement durable, notamment l'intégration des facteurs ESG, et la recherche et conception de produits pour les investissements à impact de Wespath. Avant cela, il a travaillé chez Cornerstone Capital Inc. et MacroVista Energía, où il se concentrait sur les solutions d'investissement durable. Basé à New York, Juan Lois sera rattaché à Carlos Varela.

Le gestionnaire d'actifs a également recruté deux analystes-chercheurs spécialistes de l'investissement responsable, Caspar Siegert et Angelo Drei, pour soutenir la mise en place du cadre de notation propriétaire sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de J.P. Morgan Asset Management. En collaboration avec les spécialistes de l'investissement et les data-scientists de J.P. Morgan Asset Management, les deux chercheurs travailleront sur des recherches et des analyses thématiques axées en particulier sur le changement climatique et la transition bas-carbone.

Caspar Siegert arrive de la Banque d'Angleterre (BoE) où il dirigeait récemment une équipe chargée d'évaluer les risques dans un large éventail de classes d'actifs et d'identifier les implications potentielles sur la stabilité financière. Basé à Londres, Caspar Siegert sera sous la responsabilité de Jennifer Wu.

Angelo Drei rejoint J.P. Morgan Asset Management d'Amundi, où il était récemment analyste en recherche quantitative. Basé à Londres, Angelo Drei reportera à Jennifer Wu.