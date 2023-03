J.P. Morgan Asset Management lance une stratégie sur les obligations vertes, sociales et durables

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement d’une nouvelle stratégie de gestion active sur les obligations « Green Social Sustainable » (GSS), qui sera disponible à la fois sous forme de Sicav et d’ETF La Sicav. JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund, comme l’ETF, JPMorgan ETFs (Irlande) ICAV – Green Social Sustainable Bond UCITS ETF figureront parmi les premiers véhicules à gestion active du secteur à s’appuyer sur le nouvel indice Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year.

Toutes les obligations qui seront sélectionnées dans la nouvelle stratégie GSS de JPMAM seront rattachées à des activités durables, conformément aux principes énoncés par l'International Capital Markets Association (ICMA). Elles répondront également aux critères de durabilité établis par la réglementation européenne SFDR, ce qui signifie que leur usage devra être lié à des projets et activités contribuant à une économie durable et inclusive.

Gérée par Stéphanie Dontas, Ed Fitzpatrick et Usman Naeem, et développée en partenariat avec l'équipe Sustainable Investing de JPMAM, la stratégie obligataire GSS bénéficiera de l'expertise de plus de 70 analystes rattachés à l'équipe Global Fixed Income, Currencies and Commodities (GFICC) de la société.

S'appuyant sur un cadre d'analyse propriétaire, les analystes GFICC s'attacheront à vérifier l'alignement de chaque émission obligataire avec les normes de l'ICMA et mèneront une recherche fondamentale, quantitative et technique rigoureuse. Le risque de duration a été l'objet d'une attention particulière dans la conception de la stratégie.

Alors que les obligations vertes ont généralement une duration plus longue, la stratégie proposée par JPMAM offrira une duration structurelle plus faible, en ciblant les obligations dont l'échéance est comprise entre 1 et 10 ans.