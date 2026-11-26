(Zonebourse.com) - J.P. Morgan Asset Management vient de publier la 31e édition des Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA = Hypothèses à long terme sur les marchés des capitaux). Réalisée avec la contribution de plus de 90 gérants, économistes et analystes, cette étude annuelle établit des prévisions de rendement pour plus de 200 classes d'actifs sur un horizon de 10 à 15 ans.

"Cette année, nos experts anticipent des marchés résilients offrant un éventail de scénarios plus large. Ils prévoient une croissance plus soutenue, une productivité accrue portée par l'intelligence artificielle, ainsi qu'une hausse des bénéfices des entreprises et des rendements obligataires. Les prévisions de rendement à long terme des obligations mondiales atteignent leur plus haut niveau depuis plus de vingt ans. Dans cet environnement en pleine mutation, le conseil, la recherche et la gestion des risques prennent tout leur sens ", souligne George Gatch directeur général de J.P. Morgan Asset Management.

Si les marchés sortent d'une année 2026 particulièrement faste (durant laquelle un portefeuille mondial équilibré a généré un rendement de 9,1%, soit 220 points de base - pb - au-dessus de sa moyenne sur 25 ans), la prochaine décennie s'annonce plus volatile mais riche en opportunités.

Trois forces majeures pour remodeler l'économie mondiale

Au coeur de cette dynamique, une "supernova" (ampleur historique) mondiale d'investissements (CapEx) de 15 000 milliards de dollars, centrée sur l'adoption technologique, alimente une croissance plus soutenue et de solides rendements des actifs sur les 10 à 15 prochaines années. Selon le gérant d'actifs, les gains de productivité atténuent les risques liés à la hausse de l'inflation et au vieillissement de la population active. "Nous relevons nos prévisions de croissance mondiale de 20 points de base (pb), à 4,2 %, tout en anticipant une volatilité accrue de l'inflation."

Pour expliquer cette dynamique, l'étude identifie trois moteurs structurels qui vont redéfinir l'allocation des capitaux dans les années à venir :

1 - Le nationalisme économique : Les Etats se recentrent sur leur marché intérieur et financent des projets visant à renforcer leur résilience (souveraineté industrielle, transition énergétique), quitte à privilégier parfois l'opportunisme politique sur l'efficacité économique. Si cette stratégie soutient la demande globale, elle risque aussi d'alimenter l'inflation et la volatilité.

2 - L'adoption technologique : Aujourd'hui incarnée par l'intelligence artificielle (IA), cette vague d'innovation s'étendra au cours de la décennie à d'autres secteurs clés comme la médecine, la robotique ou le spatial, soutenant durablement la productivité.

3 - La réorientation des flux de capitaux : L'intensification des dépenses publiques et privées va bouleverser les équilibres financiers mondiaux. D'anciens pays traditionnellement épargnants vont devenir des pays dépensiers, modifiant en profondeur la répartition géographique de la croissance.

Quelles conséquences pour les différentes classes d'actifs ?

Cette croissance économique plus vigoureuse rebat les cartes sur les marchés financiers, profitant directement aux bénéfices des entreprises et aux rendements obligataires.

Sur le plan des actions, J.P. Morgan Asset Management anticipe des marges bénéficiaires plus résilientes aux Etats-Unis que dans les marchés émergents. Ces derniers restent dominés par des secteurs traditionnellement cycliques et affichent des marges à des niveaux extrêmes sur le matériel lié à l'intelligence artificielle. Dès lors, les prévisions de rendement des actions des marchés développés dépassent désormais celles des marchés émergents.

Parallèlement, du côté des taux, les prévisions de rendement des obligations mondiales atteignent leur plus haut niveau depuis vingt ans, les rendements réels s'étant pleinement normalisés et laissant définitivement derrière eux les rendements anormalement bas de l'ère post-crise financière de 2008.

Sur le marché des changes, le dollar pondéré par les échanges commerciaux reste structurellement surévalué, mais davantage face aux devises asiatiques que face aux paires de devises européennes.

Enfin, dans ce contexte marqué par une volatilité accrue de l'inflation, le risque persistant de dépréciation monétaire et des opportunités croissantes de génération d'alpha actif renforcent le rôle des actifs alternatifs en tant que moteurs de rendement et outils essentiels de diversification des portefeuilles.

Concrètement, les données de l'étude traduisent ces tendances macroéconomiques se traduisent par des perspectives de rendement revues à la hausse pour les investisseurs :

- 7% de rendement annuel anticipé pour un portefeuille mondial 60/40 (actions-obligations). L'intégration de 30% d'actifs alternatifs permettrait de porter ce rendement à 7,5% et d'améliorer le ratio de Sharpe ((le rendement ajusté du risque) de 21%.

- 5,3% de rendement annuel pour les obligations mondiales agrégées , dans un contexte de normalisation des taux qui ramène les perspectives de rendement obligataire à leur plus haut niveau depuis vingt ans.

- 7,5% de rendement annuel anticipé pour les grandes capitalisations américaines , une prévision relevée de 80 points de base malgré des valorisations élevées, notamment grâce aux perspectives de gains de productivité.

- comme indiqué précédemment, 15 000 MdsUSD d'investissements mondiaux liés à l'IA sont anticipés au cours des 10 à 15 prochaines années, avec des retombées attendues au-delà du secteur technologique, notamment dans l'énergie et les infrastructures.

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