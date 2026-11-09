J.P. Morgan AM confie à Eve-Marie Bussière la distribution de ses ETF en France et à Monaco

(Zonebourse.com) - JPMAM annonce la nomination d'Eve-Marie Bussière au poste de responsable de la distribution des ETF pour la France et Monaco. Basée à Paris, elle aura pour mission d'accompagner le développement de l'activité ETF du gestionnaire d'actifs, avec un accent particulier sur sa gamme d'ETF actifs.

Forte de plus de quinze ans d'expérience dans la commercialisation et la distribution d'ETF, Eve-Marie Bussière rejoint JPMAM après avoir exercé chez DWS depuis juillet 2022 en qualité de Senior Sales. Elle y contribuait au développement de la gamme Xtrackers auprès des investisseurs institutionnels et des distributeurs français.

Auparavant, elle avait occupé des fonctions similaires chez State Street Global Advisors et BlackRock, après avoir débuté sa carrière à Londres, notamment chez RBS et BNP Paribas CIB. Elle est diplômée d'Audencia Business School.

Dans ses nouvelles fonctions, Eve-Marie Bussière sera rattachée à Edward Malcolm, co-responsable de la distribution pour la région EMEA chez

J.P. Morgan Asset Management. Son arrivée s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer sa présence sur le marché français et d'accélérer le développement de son offre d'ETF actifs.

À fin septembre 2026, JPMAM revendique la première place mondiale sur le marché des ETF actifs, tant en matière d'encours sous gestion que de collecte nette depuis le début de l'année. Sa plateforme ETF totalise 428 milliards de dollars d'actifs sous gestion, répartis entre 178 fonds à travers le monde, et affiche une collecte nette de 74,6 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'année.

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