** L'action de Meta Platforms META.O , société mère de Facebook et d'Instagram, recule de près de 1 % à 591,84 dollars avant l'ouverture du marché
** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 940 $ à 775 $, ce qui représente une marge de hausse de 29,7 % par rapport au dernier cours de clôture; la banque maintient sa recommandation « surpondérer »
** La société de courtage estime que la vision de Meta en matière de « superintelligence personnelle » commence à prendre forme; toutefois, celle-ci est éclipsée par des inquiétudes concernant les dépenses importantes prévues en 2027, les récentes levées de fonds par émission d’actions et d’emprunts, ainsi que le projet de création de nouvelles actions de catégorie C sans droit de vote
** J.P. Morgan ajoute que les projets de financement de Meta devraient peser sur le bénéfice par action, bien que la vente d’actions « at-the-market » reste suspendue dans l’attente d’un litige lié à ses actions de classe C, dont le procès devrait débuter en avril 2027
** 62 analystes recommandent en moyenne d’« acheter » le titre; le cours cible médian est de 850 dollars — données compilées par LSEG
** À la clôture de la veille, le titre avait reculé de 9,4 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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