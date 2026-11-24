J.P. Morgan abaisse l'objectif de cours de Meta en raison de préoccupations liées aux dépenses et au financement

** L'action de Meta Platforms META.O , société mère de Facebook et d'Instagram, recule de près de 1 % à 591,84 dollars avant l'ouverture du marché

** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 940 $ à 775 $, ce qui représente une marge de hausse de 29,7 % par rapport au dernier cours de clôture; la banque maintient sa recommandation « surpondérer »

** La société de courtage estime que la vision de Meta en matière de « superintelligence personnelle » commence à prendre forme; toutefois, celle-ci est éclipsée par des inquiétudes concernant les dépenses importantes prévues en 2027, les récentes levées de fonds par émission d’actions et d’emprunts, ainsi que le projet de création de nouvelles actions de catégorie C sans droit de vote

** J.P. Morgan ajoute que les projets de financement de Meta devraient peser sur le bénéfice par action, bien que la vente d’actions « at-the-market » reste suspendue dans l’attente d’un litige lié à ses actions de classe C, dont le procès devrait débuter en avril 2027

** 62 analystes recommandent en moyenne d’« acheter » le titre; le cours cible médian est de 850 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait reculé de 9,4 % depuis le début de l’année