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J.M. Smucker en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels et publié des prévisions de bénéfices annuels optimistes
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** L'action de J.M. Smucker SJM.N , fabricant des produits Uncrustables, progresse de 5% à 107 dollars en pré-ouverture

** Co affiche un BPA ajusté de 2,77 $ au quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 2,64 $; prévoit un bénéfice annuel compris entre 9,75 $ et 10,25 $, largement supérieur aux estimations de 9,79 $ - données compilées par LSEG

** La hausse des prix, notamment du café, ainsi que la baisse des intérêts sur la dette, ont contribué à compenser la hausse des coûts des matières premières

** Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre a augmenté de 6% pour atteindre 2,27 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations de 2,26 milliards de dollars

** Toutefois, le chiffre d'affaires annuel devrait reculer de 3% à 4%, contre une hausse attendue de 0,7%

** La société indique qu'elle continue d'évoluer dans un environnement externe dynamique et en constante évolution, marqué par des changements géopolitiques, macroéconomiques et politiques, ainsi que par l'évolution des comportements des consommateurs

** À la clôture d'hier, l'action a progressé de 4% depuis le début de l'année

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