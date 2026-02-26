J.M. Smucker conclut un accord avec Elliott et nomme deux administrateurs indépendants

J.M. Smucker SJM.N a annoncé jeudi la nomination de Woo-Sung Chung et de David Singer à son conseil d'administration, après être parvenu à un "engagement constructif" avec l'investisseur Elliott Investment Management.

La société a déclaré avoir conclu un accord de partage d'informations avec Elliott afin de contribuer à créer une "valeur durable" pour tous les actionnaires.

M. Chung est actuellement directeur financier de NRG Energy

NRG.N , tandis que M. Singer est l'ancien directeur général de la société de snacks Snyder's-Lance.

Les actions de J.M. Smucker, qui a également publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, ont augmenté de près de 7 % avant la mise sur le marché.