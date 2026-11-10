J&J vise l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour Caplyta dans le traitement de la manie bipolaire après un deuxième essai clinique concluant

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé mardi que son médicament Caplyta avait mieux atténué les symptômes maniaques qu’un placebo lors d’une deuxième étude de phase avancée menée auprès de patients atteints de trouble bipolaire de type I, ouvrant ainsi la voie à un dépôt de dossier réglementaire prévu aux États-Unis.

L'essai a comparé une dose quotidienne de 42 mg de Caplyta à un placebo pendant trois semaines chez des adultes présentant des épisodes maniaques, avec ou sans caractéristiques mixtes, associés au trouble bipolaire de type I.

Le trouble bipolaire touche environ 36 millions de personnes dans le monde. Les symptômes de la manie, caractéristique déterminante du trouble bipolaire de type I, peuvent inclure la mégalomanie, une diminution du besoin de sommeil, des pensées accélérées, une distraction et des comportements à risque

Les scores de manie chez les patients prenant le médicament ont baissé de 3,7 points de plus que chez ceux sous placebo, a indiqué la société, sur la base d’une échelle d’évaluation standard. Une amélioration a été observée dès le troisième jour

Près de 44 % des patients traités par Caplyta ont présenté une amélioration d’au moins 50 % de leurs symptômes maniaques, contre environ 24 % dans le groupe placebo

Ces résultats font suite aux conclusions positives de la première étude de phase avancée portant sur ce médicament dans le traitement de la manie; ensemble, ils viendront étayer une demande d’autorisation prévue auprès de la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour le traitement de la manie bipolaire

Caplyta est déjà autorisé aux États-Unis pour le traitement de la dépression bipolaire, de la schizophrénie et de certains cas de dépression majeure

Les analystes d’UBS avaient indiqué dans une note publiée en septembre que Caplyta pourrait atteindre un chiffre d’affaires maximal à long terme supérieur à 5 milliards de dollars, même s’ils tablent sur un chiffre d’affaires d’environ 4,3 milliards de dollars d’ici 2033