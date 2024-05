Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: vers l'acquisition de Proteologix pour 850 M$ information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annoncé l'acquisition de Proteologix, une société biotechnologique privée spécialisée dans les anticorps bispécifiques pour les maladies immunitaires, pour 850 M$, avec un paiement potentiel supplémentaire sous forme de jalon.



Proteologix possède deux anticorps bispécifiques en développement : le PX128, ciblant l'IL-13 et le TSLP, destiné à la dermatite atopique (DA) et à l'asthme modérés à sévères, prêt pour la phase 1, et le PX130, ciblant l'IL-13 et l'IL-22, en développement préclinique pour la DA modérée à sévère.



L'acquisition comprend également d'autres programmes d'anticorps bispécifiques pour diverses maladies, renforçant les capacités de J&J en thérapies immunitaires.



'L'intégration des anticorps bispécifiques de Proteologix dans notre pipeline est une première étape importante pour tenir notre engagement envers les personnes vivant avec la DA', a déclaré Candice Long, vice-présidente mondiale, immunologie, Johnson & Johnson.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.06%