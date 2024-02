Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: vers de meilleures pratiques dans le soin des plaies information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - Ethicon (une société du groupe J&J développant des solutions chirurgicales en collaboration avec des cliniciens et des experts) annonce la publication de deux études dans 'The Journal of Arthroplasty.



Ces études reprennent les points de vue d'une vingtaine de chirurgiens orthopédistes internationaux au sujet des meilleures pratiques en matière de fermeture des plaies et de gestion des pansements dans le cadre d'arthroplastie totale du genou (PTG) et d'arthroplastie totale de la hanche (PTH).



Le groupe d'experts a identifié des protocoles clés, comme l'utilisation de sutures barbelées, l'utilisation de sutures enduites de triclosan ou encore l'application d'adhésifs en maille.



Selon les spécialistes, ces méthodes génèrent des taux plus faibles de complications des plaies, avec un risque plus faible d'infections et des taux de réadmission plus faibles.



'Grâce au consensus atteint par les chirurgiens orthopédistes participants, nous disposons désormais d'un guide qui peut aider à réduire la variabilité entre les chirurgiens et les centres, à promouvoir la standardisation et à améliorer les résultats pour les patients après une arthroplastie du genou et de la hanche', a déclaré Michael A. Mont du Rubin Institute for Advanced Orthopedics et co-auteur de l'étude.





