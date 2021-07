Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : vaccin Covid, très rares cas de troubles neurologiques Cercle Finance • 13/07/2021 à 11:08









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que de rares cas de syndrome de Guillain-Barré -c'est-à-dire des troubles neurologiques- ont été signalés après la vaccination avec son sérum contre le Covid, la plupart du temps dans les 42 jours après l'injection. Par conséquent, le laboratoire indique mettre à jour la fiche d'information de son vaccin afin d'y inclure des informations sur les signes et symptômes du syndrome de Guillain-Barré. Des mises à jour avec ces nouvelles informations seront mises en oeuvre dans d'autres régions du monde conformément aux procédures réglementaires locales. J&J rappelle son attachement à la sûreté de ses produits et au bien-être des patients et met en avant la protection qu'offre son sérum contre la Covid, y compris dans les zones de forte circulation des variants.

