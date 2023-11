Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: va présenter ses avancées médicales à San Diego information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que plus de 85 résumés de son portefeuille et pipeline d'hématologie seront présentés lors de la 65e réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) qui se tiendra à San Diego du 9 au 12 décembre.



Les données cliniques et réelles mettront en évidence le portefeuille et le pipeline différenciés de la Société dans tout le spectre des hémopathies malignes, renforçant ainsi son leadership dans le domaine du myélome multiple et des tumeurs malignes à cellules B ainsi que son statut de pionnier dans la découverte et le développement de nouvelles cibles thérapeutiques.



' Notre présence à l'ASH de cette année témoignera de notre notre profonde concentration scientifique sur l'hématologie et de notre engagement indéfectible à développer de nouvelles options pour aider à améliorer les résultats pour les patients confrontés à un diagnostic de cancer du sang ', a déclaré Yusri Elsayed, vice-président responsable du secteur des maladies, hémopathies malignes chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.



' Nous poursuivons nos efforts pour faire progresser les normes de soins dans le traitement du myélome multiple et des tumeurs malignes à cellules B pour chaque patient, à chaque stade de la maladie - dans le but ultime de fournir des remèdes', a-t-il ajouté.





