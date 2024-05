Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: va présenter ses avancées lors de l'ASCO et de l'EHA information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 15:01









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé qu'il présentera quelque 34 études cliniques et preuves concrètes en hémopathies malignes et en oncologie des tumeurs solides, à l'occasion de l'assemblée annuelle 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



Par aillleurs, dès la semaine suivante, ce ne sont pas moins de 43 résumés qui seront présentés au congrès 2024 de l'Association européenne d'hématologie (EHA).



Sur l'ensemble de ces deux rendez-vous, dix-huit présentations orales évoqueront les nouvelles données issues d'essais pivots et des données cliniques mises à jour sur le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, le myélome multiple et les tumeurs malignes à cellules B et myéloïdes.







