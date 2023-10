J&J: va présenter de nouvelles données à l'ESMO information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 16:56

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé que neuf présentations orales seront réalisées au congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).



Au total, 19 études dont sept résumés de dernière minute, présenteront de nouvelles données et mises à jour sur le cancer du poumon, le cancer de la vessie et le cancer de la prostate.



Trois études de phase III sur RYBREVANT® (amivantamab-vmjw) (MARIPOSA, MARIPOSA-2 et PAPILLON) dans le cancer du poumon muté par EGFR ont atteint des critères de survie sans progression statistiquement et cliniquement significatifs.



De nouveaux résultats concernant les nouveaux systèmes d'administration intravésicale expérimentaux TAR-200 et TAR-210 mettent en évidence le potentiel de résultats transformationnels dans le traitement du cancer de la vessie.



' Les données et les résultats présentés en première à l'ESMO de cette année représentent notre détermination à faire progresser la science en oncologie et à établir de nouvelles normes d'innovation dans le traitement des tumeurs malignes solides ', a déclaré Peter Lebowitz, M.D., PhD, responsable mondial du domaine thérapeutique, oncologie, Janssen Research & Development.



' L'évolution des thérapies ciblées en oncologie présente une voie prometteuse pour apporter les toutes dernières innovations aux patients ' a déclaré Martin Vogel, responsable du domaine thérapeutique EMEA en oncologie chez Janssen-Cilag.