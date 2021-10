Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : une percée scientifique pour traiter la dengue information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - La société pharmaceutique Janssen de Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui la publication de nouvelles données dans la revue Nature montrant qu'un composé à un stade précoce doté d'un nouveau mécanisme d'action pourrait potentiellement traiter tous les sérotypes de la dengue et fournir une période de protection contre l'acquisition du virus de la dengue. Janssen fait maintenant passer son programme sur la dengue au développement clinique. ' Les données de l'étude à un stade précoce suggèrent qu'un composé antiviral empêche l'interaction entre deux protéines virales (NS3 et NS4B) qui jouent un rôle important dans le processus de réplication d'un virus, arrêtant ainsi la capacité du virus à se reproduire ' explique le groupe. ' En l'absence de traitements disponibles, la dengue infecte jusqu'à 400 millions de personnes chaque année et le rythme des épidémies augmente ' rajoute le groupe.

