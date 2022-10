Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: une étude met en avant le potentiel du Tremfya information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 15:23









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui de nouvelles données issues d'une étude de phase II portant sur le Tremfya (guselkumab) comme traitement des adultes atteints de rectocolite hémorragique (CU) active modérée à sévère avec des réponses inadéquates aux traitements antérieurs.



Les données présentées lors de la réunion scientifique annuelle 2022 de l'American College of Gastroenterology (ACG) montrent un taux de réponse clinique global d'environ 80%.



'Les données de réponse clinique à la semaine 24 de l'étude fournissent une preuve supplémentaire du potentiel de Tremfya en tant qu'autre option de traitement pour les adultes atteints de colite ulcéreuse active modérée à sévère', a déclaré Jan Wehkamp, ​​M.D., Ph.D., vice-président, Responsable du domaine des maladies gastroentérologiques, Janssen Research & Development, LLC.



Selon le laboratoire, ces résultats constituent un pas en avant pour les nombreux patients adultes qui ont encore besoin d'options de traitement adéquates.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +1.54%