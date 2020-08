Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : un médicament contre l'hypertension échoue à un essai Cercle Finance • 31/08/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - Actelion du groupe Johnson & Johnson a déclaré que son agoniste des récepteurs Selexipag n'avait pas atteint son objectif principal chez les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire dans un essai clinique de stade avancé. L'étude de 247 patients a évalué l'efficacité et l'innocuité de la trithérapie initiale par voie orale à base de sélexipag par rapport à la double association initiale par voie orale avec un placebo. Bien que le critère d'évaluation principal de l'étude n'ait pas été atteint, Actelion a déclaré avoir observé un signal de réduction du risque de progression de la maladie dans le groupe initial de triple thérapie par voie orale par rapport au groupe initial de double thérapie par voie orale.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.41%