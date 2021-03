Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : un essai démontre l'efficacité du Tremfya pendant 2 ans Cercle Finance • 16/03/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson (J&J) ont présenté aujourd'hui les données d'une étude de phase 3 montrant l'efficacité pendant deux ans du Tremfya (guselkumab) chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique évolutif (PsA) aussi bien en matière de clairance cutanée que de soulagement des symptômes articulaires. 'Le PsA peut être une maladie chroniquement douloureuse et débilitante, et de nombreux patients atteints de PsA sont toujours à la recherche d'un soulagement durable de leurs symptômes', a rappelé Philip J. Mease, du Swedish Medical Center/Providence St. Joseph Health et de l'Université de Washington à Seattle, auteur principal de l'étude. Avec des bénéfices du traitement observés pendant deux ans, 'ces données représentent une nouvelle positive pour les médecins et les patients', a-assuré le spécialiste.

