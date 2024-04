Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: travaille pour davantage d'équité dans la santé aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce travailler avec plus de 100 organisations de santé communautaires afin d'améliorer l'équité en santé aux Etats-Unis.



En effet, J&J rapporte que des études ont montré que les personnes de couleur aux États-Unis sont confrontées à des disparités en matière d'accès aux soins de santé, de qualité des soins et de mortalité par rapport à la population blanche.



Ainsi, malgré les progrès continus des soins de santé aux États-Unis, les disparités fondées sur la race et l'origine ethnique persistent



Dans ce contexte, 'soutenir le travail des organisations, des centres de santé communautaires et des associations nationales fait partie intégrante de l'identification et de la mise en oeuvre de solutions de santé durables ', a déclaré Vanessa Broadhurst, vice-présidente exécutive des affaires mondiales d'entreprise chez Johnson & Johnson.







