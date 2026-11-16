J&J sur le point de racheter Ollin Biosciences pour $3,4 mds - FT

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16 novembre (Reuters) - Johnson & Johnson pourrait ‌annoncer dès lundi un accord en vue d'acquérir ​la société de biotechnologie texane Ollin Biosciences pour un montant qui pourrait atteindre 3,4 milliards de dollars, a ​rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du ​dossier.

• Selon les termes actuellement ⁠en discussion, J&J pourrait verser aux investisseurs d’Ollin ‌quelque 2,2 milliards de dollars en espèces dès le départ, puis 1,2 milliard de ​dollars supplémentaires sous ‌forme de paiements d’étapes potentiels, indique ⁠le FT.

• Ollin a levé 330 millions de dollars en juin afin de faire avancer les essais ⁠cliniques de phase ‌avancée de son médicament expérimental OLN324, destiné ⁠au traitement de l’œdème maculaire diabétique (OMD) et de ‌la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) ⁠de type humide, deux causes majeures de ⁠perte de vision

• ‌Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat par ​Reuters auprès de ‌Johnson & Johnson et d'Ollin Biosciences.

• J&J a racheté cette année la société ​de biotechnologie Firefly Bio pour 1 milliard de dollars en espèces, dans le but d’élargir ⁠son portefeuille de médicaments anticancéreux. L’entreprise a également acquis le laboratoire pharmaceutique Intra-Cellular Therapies pour 14,6 milliards de dollars en 2025 afin de renforcer sa présence sur le marché des traitements des troubles neurologiques

(Sumedha ​Mukherjee à Bangalore)