J&J sur le point de racheter Ollin Biosciences pour $3,4 mds - FT

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16 novembre (Reuters) - Johnson & Johnson pourrait annoncer dès lundi un accord en vue d'acquérir la société de biotechnologie texane Ollin Biosciences pour un montant qui pourrait atteindre 3,4 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
• Selon les termes actuellement en discussion, J&J pourrait verser aux investisseurs d’Ollin quelque 2,2 milliards de dollars en espèces dès le départ, puis 1,2 milliard de dollars supplémentaires sous forme de paiements d’étapes potentiels, indique le FT.
• Ollin a levé 330 millions de dollars en juin afin de faire avancer les essais cliniques de phase avancée de son médicament expérimental OLN324, destiné au traitement de l’œdème maculaire diabétique (OMD) et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) de type humide, deux causes majeures de perte de vision
• Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Johnson & Johnson et d'Ollin Biosciences.
• J&J a racheté cette année la société de biotechnologie Firefly Bio pour 1 milliard de dollars en espèces, dans le but d’élargir son portefeuille de médicaments anticancéreux. L’entreprise a également acquis le laboratoire pharmaceutique Intra-Cellular Therapies pour 14,6 milliards de dollars en 2025 afin de renforcer sa présence sur le marché des traitements des troubles neurologiques
(Sumedha Mukherjee à Bangalore)
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