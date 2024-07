Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: sollicite une nouvelle indication pour le Spravato information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir sollicité la FDA afin d'obtenir une nouvelle indication pour le Spravato (esketamine) en spray nasal, en tant que monothérapie pour les adultes souffrant de dépression résistante aux traitements (DRT).



Le laboratoire met en avant l'importance de cette nouvelle option de traitement pour les patients dont les symptômes ne sont pas résolus par plusieurs traitements.



La demande s'appuie sur des résultats positifs d'une étude de Phase 4 ayant montré une amélioration rapide des scores de dépression dès 24 heures après la première dose et pendant au moins 4 semaines.



J&J rappelle que le Spravato est déjà approuvé par la FDA, en combinaison avec un antidépresseur oral, pour traiter la DRT et les symptômes dépressifs avec des idées suicidaires aiguës chez les adultes.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 154,83 USD NYSE +0,06%