Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: sollicite une indication élargie pour le Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui avoir sollicité la FDA afin d'obtenir une approbation élargie pour Rybrevant® (amivantamab-vmjw) en association avec une chimiothérapie (carboplatine- pemetrexed) pour le traitement de première intention des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique avec mutations d'insertion de l'exon 20 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR).



Suite à la désignation de thérapie révolutionnaire de la FDA américaine en 2020, Rybrevant® avait reçu une approbation accélérée en 2021 en tant que traitement des patients atteints de CPNPC présentant des mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR.



Cette nouvelle demande constitue 'une opportunité d'améliorer considérablement la norme de soins pour cette population de patients ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits ', estime Kiran Patel, vice-président du développement clinique, tumeurs solides, Janssen Research & Development.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.02%