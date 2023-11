Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: sollicite une indication élargie pour le Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - J&J annonce que ses sociétés pharmaceutiques Janssen ont sollicité d'Agence européenne des médicaments (EMA) afin d'obtenir une extension d'indication pour Rybrevant (amivantamab) et pouvoir l'associer à une chimiothérapie (carboplatine et pemétrexed) dans le cadre du traitement des adultes atteints de cancer avancé du poumon non à petites cellules (CPNPC) à substitution EGFR ex19del ou L858R.



Cette demande s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 (MARIPOSA-2) montrant que les patients traités par amivantamab + chimiothérapie avaient bénéficié d'une amélioration 'statistiquement et cliniquement significative' de la survie sans progression (SSP) par rapport à la chimiothérapie seule, réduisant ainsi le risque de progression de la maladie ou de décès de 52%.



' Les résultats encourageants de l'étude MARIPOSA-2 sont les premiers à démontrer un bénéfice significatif en matière de survie sans progression', souligne Kiran Patel, vice-président du développement clinique en charge des tumeurs solides chez Janssen Research & Development.



'En attendant son approbation, cette association à base d'amivantamab a le potentiel d'offrir une nouvelle norme de soins pour cette population de patients, où d'importants besoins médicaux non satisfaits demeurent', a-t-il ajouté.





